Avanzan trabajos de restauración de CPT La Frontera en Lamas

La importante rehabilitación marca un paso significativo en la recuperación de los diferentes centros de salud que el Gobierno regional está llevando a cabo a lo largo y ancho del territorio aragüeño

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar espacios de atención dignos y optimizados para así poder brindar una atención primaria en materia de salud, avanzan los trabajos de rehabilitación del Consultorio Popular (CPT) Tipo I del sector La Frontera, en el municipio José Ángel Lamas.

La restauración de este importante centro de salud se alinea estratégicamente con la 2T y la 4T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, enfocándose en Ciudades más Humanas para el Buen Vivir, el desarrollo de los servicios públicos de calidad y la máxima felicidad social de todos los venezolanos.

Entre el abordaje de la infraestructura se puede resaltar la ejecución de la fase importante con los trabajos de vaciado de piso y climatización, embellecimiento de la fachada, entre otras labores.

Con estas mejoras próximamente con la reinauguración de este centro los habitantes de la zona el centro podrá ofrecer atención médica integral, con servicios y consultas especializadas como: vacunación, atención social, pediatría, medicina general y ginecología.

Finalmente, con estas acciones la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; en perfecta articulación con el alcalde de la jurisdicción, Tony García; reafirman su compromiso de seguir trabajando por la optimización de los espacios de salud para brindar atención de calidad y más humana a los santacrucenses.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA