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Recuperación de espacios deportivos impulsa la paz y masificación de atletas aragüeños

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PorMilexis Pino

Abr 20, 2026

Estas acciones forman parte de la política sostenida de defensa y dignificación de los espacios públicos orientada a fortalecer el derecho del pueblo al deporte, la recreación y la sana convivencia

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito impulsar el deporte como herramienta de trasformación social para toda la colectividad, además de fomentar la salud física y consolidar espacios libres de ocio para la recreación comunitaria, las infraestructuras deportivas de todo el territorio aragüeño han vivido una profunda etapa de recuperación y modernización.

Esta iniciativa, que es ejecutada y planificada por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez; a través del Plan de la Aragüeñidad, no solo transforma la infraestructura, sino que también garantiza el apoyo logístico y el resurgimiento de disciplinas que lograrán posicionar a la entidad como referencia deportiva.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS EN TODO EL TERRITORIO ARAGÜEÑO

En sintonía con el Poder Popular organizado, a través de las 191 comunas y circuitos comunales, el equipo de gobierno regional, en perfecta articulación institucional con las alcaldías, ha abordado los espacios deportivos para devolverles el color, la alegría y la fuerza competitiva.

En los espacios deportivos se realizaron diversas labores para dejar las instalaciones en óptimas condiciones con la reparación completa en toda su estructura, labores de pintura interna y externa, demarcación de las líneas de la cancha, así como el muralismo y el embellecimiento de las áreas comunes.

DOTACIÓN PARA LOS DEPORTISTAS

En paralelo a la recuperación de los espacios y en articulación con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), se ha impulsado el plan “Mi Cancha Bonita”. A través de esta iniciativa, respaldada por la Guardia del Pueblo, se han entregado dotaciones a los jóvenes de las distintas comunidades.

La juventud ha podido recibir kits deportivos que incluyeron balones de baloncesto y fútbol sala, mallas para aros de básquet, así como mallas para canchas de fútbol y voleibol a los diferentes jóvenes que hacen vida en la zona.

Estas acciones no solo motivan a la juventud a practicar las disciplinas deportivas, sino que también fortalecen y consolidan la masificación deportiva directamente desde las comunidades impulsado a florecer a talento aragüeño.

CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO COMO POTENCIA DEPORTIVA

​El impacto de estas políticas trasciende el ámbito comunitario y ha devuelto a la entidad su capacidad para albergar eventos de gran envergadura nacional

Gracias a las significativas mejoras y adecuaciones de alto rendimiento, recintos emblemáticos como el Gimnasio «Mauricio Johnson» del Polideportivo Las Delicias y el estadio del Aragua FC, entre otros grandes espacios.

​Aragua ha vuelto a la palestra competitiva, convirtiéndose en sede de diferentes campeonatos, festivales y eventos.

Estos logros demuestran con hechos el trabajo y el compromiso de la gobernadora Joana Sánchez, quien, desde su visión y experiencia como atleta, continúa apostando por el deporte para consolidar a la región como una verdadera potencia deportiva.

YORBER ALVARADO 

FOTOS: CORTESIA

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Por Milexis Pino

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