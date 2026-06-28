Rescatistas británicos llegaron a prestar apoyo en Turmero

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‎CIUDAD MCY.- Con la finalidad de prestar apoyo a las labores de rescate en el conjunto residencial Bosque Lindo del municipio Mariño del estado Aragua, un contingente de rescatistas del Reino Unido se unieron a los equipos locales en las labores de búsqueda y salvamento de sobrevivientes.

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‎El equipo proveniente de Europa llegó cargado con herramientas y equipos de alta tecnología que serán de mucha ayuda con el fin de dar celeridad a las labores de rescate.

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‎Cabe.destacar que, en el conjunto residencial Bosque Lindo un edificio colapsó en su totalidad luego de los terremotos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter que sacudieron al estado Aragua y otras seis entidades del país el pasado 24 de junio, por lo que las labores de rescate se están dando principalmente en esta zona cero del municipio Mariño.

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‎De esta forma, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez, y todo el equipo del Gobierno Bolivariano de Aragua, siguen dando respuesta oportuna ante la emergencia que acumula ya más de 72 horas en el estado Aragua.

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY

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‎FOTOS: PRENSA GBA