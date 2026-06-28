Rescatistas británicos llegaron a prestar apoyo en Turmero

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de prestar apoyo a las labores de rescate en el conjunto residencial Bosque Lindo del municipio Mariño del estado Aragua, un contingente de rescatistas del Reino Unido se unieron a los equipos locales en las labores de búsqueda y salvamento de sobrevivientes.
El equipo proveniente de Europa llegó cargado con herramientas y equipos de alta tecnología que serán de mucha ayuda con el fin de dar celeridad a las labores de rescate.
Cabe.destacar que, en el conjunto residencial Bosque Lindo un edificio colapsó en su totalidad luego de los terremotos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter que sacudieron al estado Aragua y otras seis entidades del país el pasado 24 de junio, por lo que las labores de rescate se están dando principalmente en esta zona cero del municipio Mariño.
De esta forma, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez, y todo el equipo del Gobierno Bolivariano de Aragua, siguen dando respuesta oportuna ante la emergencia que acumula ya más de 72 horas en el estado Aragua.
YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY
FOTOS: PRENSA GBA