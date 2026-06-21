Feria a cielo abierto «Leales a Nuestra Tierra» benefició a familias aragüeñas

Los asistentes pudieron adquirir un completo combo familiar que agrupó 9 productos esenciales de alto consumo: harina de maíz, arroz, salsa de tomate, sardinas, azúcar, caraotas, sal, aceite y pollo

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar el bienestar del pueblo y acercar productos de primera calidad a la ciudadanía, la Feria a Cielo Abierto “Leales a Nuestra Tierra” se instaló con total éxito en el estado Aragua.

La jornada, cuyo punto central de acción tuvo lugar en la sede de la Gobernación del estado Aragua, permitió también a habitantes de diferentes localidades, abastecer sus hogares y obtener un ahorro significativo frente a los precios del comercio tradicional.

El dispositivo logró atender a más de 97.000 familias aragüeñas por el efectivo despliegue de 376 bodegas para garantizar el acceso directo a más de 750 toneladas de alimentos de la canasta alimentaria a precios realmente justos.

Los asistentes pudieron adquirir un surtido combo alimenticio que agrupó 9 productos esenciales de alto consumo: harina de maíz, arroz, salsa de tomate, sardinas, azúcar, caraotas, sal, aceite y pollo.

​Uno de los aspectos más valorados por los asistentes fue la posibilidad de realizar sus compras desde la comodidad de sus propias comunidades, eliminando la necesidad de trasladarse a mercados comerciales lejanos.

Durante toda la actividad, las familias contaron con el acompañamiento y la excelente atención de un equipo multidisciplinario dispuesto a garantizar el orden y el buen trato.

​Los ciudadanos no dudaron en expresar su satisfacción por la iniciativa.

Pedro Maracara, habitante de la comunidad de San Carlos, destacó el impacto positivo en su bolsillo:

​“Hoy estamos siendo una vez más protagonistas nosotros los aragüeños, con esta mega jornada de alimentación donde estamos adquiriendo productos que nosotros consumimos diariamente, a precios totalmente justos y acordes a nuestra economía”.

​Asimismo, Egleida Hinojosa, integrante de la comuna «Maracay como te quiero», mostró su agradecimiento por la organización del evento:

​“Estoy muy feliz de verdad, porque pude comprar mis rubros el día de hoy y quiero extender mi agradecimiento a las autoridades que han hecho posible esta jornada”.

​Finalmente, cabe destacar que el desarrollo de la Feria a Cielo Abierto «Leales a Nuestra Tierra» forma parte de las políticas alimentarias impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El objetivo de estas acciones sigue siendo acercar soluciones concretas, esperanza y la mejor atención integral a los hogares venezolanos.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA