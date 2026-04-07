Aragua recibió más de 1 millón 300 mil turistas durante la Semana Santa

Desde el parador turístico de Ocumare de la Costa Oro, la gobernadora Joana Sánchez, informó el impulso de la ruta turística a través de la Marca Aragua Encanta

CIUDAD MCY.- La vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, detalló que el estado Aragua recibió un total de 1 millón 359 mil 114 visitantes durante el asueto de Semana Santa 2026, consolidándose como el quinto destino más visitado del país.

Desde el Mirador de Ocumare de la Costa de Oro, dio a conocer que el turismo de sol y playa, fue el gran protagonista, concentrando más del 50% del total de visitantes, con el municipio Ocumare de la Costa de Oro encabezando la lista a nivel nacional.

La Gobernadora, junto al G/D Francisco Javier Sánchez, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Aragua (ZODI), y autoridades regionales destacó que este año se superaron las espectativa en materia de turismo, tras posicionarse la entidad entre los destidos predilectos para los temporadistas.

Además, destacó que ya el equipo de Gobierno se encuentra trabajando para fortalecer los planes turísticos a través de la marca Aragua Encanta, impulsando la aragueñidad desde el arraigo de cada habitante.

Desde el Sur de Aragua hasta las Costas, la intención es llegar a la posición número 1 del turismo nacional, por ello, impulsarán actividades culturales, rutas turísticas de museos y lugares emblemáticos en la región.

AFLUENCIA TURÍSTICA

Entre los destinos turísticos más visitados en la región se encuentran:

Ocumare de la Costa Oro:

El Playón: 402 mil 448 visitantes, mostrando un 29,62%,

El Playón: 402 mil 448 visitantes, mostrando un 29,62%, Bahía de Cata: 274 mil 551 visitantes con un 20,20%,

Choroní, Cuyagua, La Ciénaga, Chuao entre otras playas: 141 mil visitantes para un 10,38%.

La Colonia Tovar: 112 mil turistas, reflejando un 8,24%

Ríos y balnearios: 104 mil 522, para un 7,69%

Zoológico Las Delicias, Parque Acuático, Plazas y otros lugares: un total de 56 mil 634 personas alcanzando un 4,17%.

En templos e Iglesias: 107 mil para un 7,87%.

Actividades deportivas y Recreativas: 105 mil 844, alcanzando 7,79%.

Movilización desde el terminal de pasajeros de Maracay: 55 mil 115 personas, para un 4,04%.

La Gobernadora, comentó que a parte de Costa de Oro, los 4 destinos más visitados fueron «La Colonia Tovar, Choroní, Balnearios del Sur de Aragua y Polvorín».

ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS

Entre las actividades más concurridas que los temporadistas lograron disfrutar durante el asueto de Semana Santa 2026 se encuentran: la Ruta Fest, movilización de la feligresía durante las procesiones del Santo Sepulcro de Villa de Cura y presentaciones de obras de teatro.

DISTRIBUCIÓN DE PROTEÍNA DEL MAR

Joana Sánchez, gobernadora de Aragua informó que durante la temporada de la Semana Mayor el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua) se desplegó por 8 municipios del estado con ventas de proteína del mar para garantizar a la población el alimento costero.

La vocera del Poder Popular, afirmó que el pescado que se distribuyó en Aragua es de Ocumare de La Costa, fresco y de calidad, garantizando además una movilidad económica en el territorio.

«Desde el sábado 28 de marzo hasta el 3 de abril, Costaragua distribuyó 5 mil kg para abastecer los municipios: Santiago Mariño, José Ángel Lamas, Francisco Linares Alcántara, Libertador, Girardot, Mario Briceño Iragorry, Bolívar y José Félix Ribas».

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN

Durante el despliegue de seguridad en el estado Aragua, tras las festividades de la Semana Mayor, desde la Corporación de Salud se desplegó el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) con jornadas de vacunación contra la Fiebre Amarilla que alcanzó los principales destinos turísticos durante el asueto.

En Aragua se desplegaron 22 puntos fijos de inmunización y 17 puntos móviles en los municipios Girardot, Ocumare de la Costa de Oro, Santiago Mariño, José Félix Ribas, Tovar, San Sebastián de Los Reyes y Camatagua; con el objetivo de asegurar en los municipios más visitados un despliegue epidemiológico.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: GBA