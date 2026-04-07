Iniciaron trabajos de escarificación en la Carretera Nacional  Cagua – La Villa

Las mejoras de la carretera no solo beneficiarán a los usuarios, sino que también fortalecerá e impulsará la producción agropecuaria de los municipios Zamora y Sucre, debido a que con una vía en óptimas condiciones facilitará el transporte de productos agrícolas, ganaderos e industriales que contribuyen al desarrollo económico de la región

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por elevar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar seguridad vial a la población aragüeña, iniciaron los trabajos de escarificación de 2800 m2 de la Carretera Nacional Cagua– La Villa, para posteriormente iniciar con el asfaltado en el tramo del municipio Sucre.

Esta rehabilitación se alinea estrictamente con la Segunda Transformación (2T) “Ciudades Humanas para el Buen Vivir” y con el Plan Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo es crear espacios urbanos más humanos, ecológicos y funcionales.

Desde dicho lugar, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; junto al alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy; el secretario de la (2T) Rodolfo Ramírez y el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, superviso de primera mano los trabajos viales.

En la principal arteria vial las cuadrillas especializadas utilizaran la maquinaria adecuada para efectuar la escarificación, logrando así el total éxito de los trabajos para garantizar una infraestructura en óptimas condiciones.

Durante la inspección directa a los trabajos, la gobernadora Joana Sánchez agradeció al gobierno nacional por estas acciones.

“Estamos el día de hoy avanzando en infraestructura vial, es por ello que queremos agradecer al presidente constitucional Nicolás Maduro, a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la ministra del Poder Popular de transporte, Jacqueline Faria”

Siguiendo esa misma línea Sánchez comentó sobre los trabajos que se están ejecutando. “Estamos trabajando en la Segunda Transformación más de 2800 m2 de escarificación y una gran cantidad de toneladas de asfalto que se van a colocar”

Asimismo la máxima autoridad aragüeñas recalcó que esta zona es muy transitada por la gran cantidad de industrias que hay en este tramo, es por ello que estos trabajos mejoran y facilitarán una mejor experiencia a los usuarios y conductores.

Cabe resaltar que estas acciones forman parte del plan de transformación vial, que ejecuta el Gobierno Bolivariano de Aragua, y no solo responde a las necesidades inmediatas de movilidad y seguridad, sino que también proyecta un modelo de desarrollo urbano sostenible, donde cada obra consolida el derecho a la ciudad y el bienestar de los aragüeños.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA