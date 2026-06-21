Liceo Militar Libertador participo en jornada de reciclaje y ecología

El equipo del Ministerio de Ecosocialismo capacitó a estudiantes de este plantel educativo, mediante dinámicas teóricas y prácticas orientadas a fortalecer el desarrollo sostenible dentro de las aulas

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Liceo Militar Libertador, se llevó a cabo una jornada intensiva de formación en materia de reciclaje sustentable y economía circular, con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la preservación de los recursos naturales.

La actividad estuvo a cargo del equipo regional del Ministerio de Ecosocialismo y, contó con dinámicas teóricas y prácticas para capacitar a alumnos en los pilares necesarios para la gestión ambiental.

Los puntos a desarrollar fueron la clasificación y separación en la fuente, identificación correcta de los diferentes tipos de polímeros, cartón y vidrio para facilitar su procesamiento, aprovechamiento de recursos junto a las logísticas diseñadas para transformar los desechos comunes en materiales útiles y, la sustentabilidad escolar.

Durante el encuentro, se llevó a cabo la conformación y juramentación formal de las Brigadas Ecosocialistas Estudiantiles dentro de la institución, por parte de los estudiantes quienes asumieron la tarea de multiplicar la acción y difundir el mensaje ecologista.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : MINEC ARAGUA