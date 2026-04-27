Aragua se consagró subcampeón nacional de coleo por equipo en la categoría A 

Este resultado reafirma el compromiso, la disciplina y el alto nivel competitivo de los atletas de Aragua, quienes continúan dejando en alto el nombre de la región en el ámbito deportivo nacional

CIUDAD MCY.- El estado Aragua alcanzó el segundo lugar por equipo en el Campeonato Nacional de Coleo categoría A 2025-2026, consolidando una destacada actuación frente a las mejores asociaciones del país.

La competencia se llevó a cabo del 24 al 26 de abril, reuniendo a atletas de las 25 asociaciones afiliadas a la Federación Venezolana de Coleo (Feveco), quienes demostraron su talento y destreza en la Manga de Coleo “Veteranos de Aragua”, ubicada en el Parque de Ferias San Jacinto, en Maracay, escenario que albergó esta importante cita del deporte recio en su temporada 2025-2026.

Dentro de los resultados finales por equipo del campeonato, el primer lugar fue para el estado Apure, seguido por Aragua en la segunda posición, mientras que Portuguesa se ubicó en el tercer puesto.

El equipo aragüeño estuvo conformado por los atletas: Ismael Sandoval, Leonardo Miranda, Néstor Castillo, Teobaldo Fúnez y Yorge López. El cuerpo técnico y de apoyo lo integraron: Silverio Navas, como delegado; Pedro Hernández, como subdelegado; Ramón Machado, en funciones de capitán; y Diego Martín, como subcapitán.

Entre los logros deportivos para el estado Aragua se suma este importante resultado en el coleo, destacando que, por primera vez en muchos años, la entidad participa como Gobierno Bolivariano y selección de estado, alcanzando el subcampeonato nacional por equipo en la categoría A.

Este logro cobra mayor relevancia tras años de acefalía jurídica y dificultades que afectaron a criadores, entrenadores y coleadores de la región. Gracias a la intervención de la gobernadora Joana Sánchez, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua, se logró la conformación de una comisión técnica de coleo, que permitió resolver el conflicto existente y brindar protección a los atletas aragüeños.

En corto tiempo, estas acciones han comenzado a rendir frutos, evidenciándose en el alto nivel competitivo y el resultado obtenido en este campeonato nacional.

PRENSA IRDA

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