Aragua rompió una sequía de 10 años sin título en saltos ornamentales

CIUDAD MCY.- El estado Aragua regresó en grande a la elite de los deportes acuáticos tras una destacada participación en el reciente Campeonato Nacional clasificatorio de saltos ornamentales celebrado en Trujillo.

Gracias a una excelente actuación, la delegación aragüeña cortó una sequía de 10 años sin éxitos en la disciplina, asegurando un cupo a los Juegos Deportivos Nacionales 2026.

Abelardo Ojeda, presidente del Club Elite y director general de Deportes Acuáticos en la entidad, destacó la labor del equipo que logró posicionarse como el quinto mejor club del país pese a contar con una delegación reducida de cinco atletas.

“Actualmente somos el equipo de clavados que tenía básicamente más de 10 años sin tener preseas. Esperamos tener más medallas en cuanto a lo que es la disciplina de saltos ornamentales”, declaró Ojeda, al tiempo que destacó el resurgimiento de esta especialidad en el estado.

El desempeño individual fue la clave para este éxito colectivo. Los atletas que dejaron el nombre de Aragua en alto son:

Zoe Contreras: la figura del torneo, logrando tres medallas de oro en las modalidades de 1 metro, 3 metros y plataforma.

Samantha Peñaloza: Consiguiendo 2 medallas de plata.

Sebastián Peñaloza: Aportó 3 medallas de plata a la delegación.

Wyatt Arnal: Cosechó una medalla de plata y bronce. Asimismo fue catalogado como “multifacético” debido a que también forma parte de la selección de nado sincronizado, quedando a la espera del Instituto Regional del Deporte en Aragua (IRDA) sobre en qué competirá finalmente.

SI bien es cierto que los atletas alcanzaron las marcas mínimas, la clasificación oficial a los Juegos Nacionales se limitó a 3 cupos debido a las regulaciones de edad en la categoría femenina.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS: CIUDAD MCY