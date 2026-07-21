Aragua se convierte en referencia del liderazgo femenino y la neurodiversidad

La jornada incluyó talleres de respiración, vocalización y manejo de emociones para fortalecer el trabajo en equipo

CIUDAD MCY.- La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) del estado Aragua, en un trabajo articulado con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), llevaron a cabo un enriquecedor conversatorio con el propósito de visibilizar el invaluable aporte de las mujeres científicas venezolanas y promover la inclusión cognitiva como motor de innovación.

​ ​Durante la jornada, Margaret Emperador tomó la palabra para normalizar estereotipos y presentar una realidad contundente, donde las mujeres venezolanas lideran hoy más del 50 % de los proyectos científicos que se gestan en el país.

​Emperador rindió homenaje a figuras pioneras como Zoraida Luces, y a baluartes contemporáneos como la física Ana María Font. Sin embargo, su intervención no solo fue una celebración, sino un llamado a la acción.

Con firmeza, alertó sobre los retos que aún persisten en el horizonte académico y profesional, subrayando la urgencia de crear mayores plataformas de visibilidad, programas sólidos de mentoría y un financiamiento equitativo para garantizar que el talento femenino siga floreciendo sin techos de cristal.

​El evento también abrió un espacio vital para la comprensión de la neurodiversidad. El Dr. Óscar Fernández cautivó a los presentes con su modelo de la «Colmena Cognitiva», una hermosa metáfora que concibe a la sociedad como un panal donde cada mente, con su arquitectura única, aporta un néctar indispensable para el desarrollo colectivo.

​Fernández explicó que todos tenemos dones únicos (hiperfoco, creatividad, visión periférica) que pueden potenciarse, incluso si no los hemos explorado..

Con estas iniciativas, Fundacite reafirma su compromiso con la equidad, la innovación y la democratización del saber.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA