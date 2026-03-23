Aragua se corona campeón nacional en Kenpo rumbo a los JDNJ 2026

CIUDAD MCY.- El estado Aragua reafirmó su potencial deportivo al lograr importantes clasificaciones durante el cierre del evento y coronándose campeón nacional de Kenpo, evento realizado en el Gimnasio Cubierto “Mauricio Johnson” del Polideportivo Las Delicias, donde atletas de todo el país buscaron su pase a los Juegos Nacionales Juveniles 2026.

Luego de dos días de intensa competencia, la delegación aragüeña destacó con una sobresaliente actuación, asegurando múltiples cupos en distintas categorías y alcanzando el campeonato nacional por estados, demostrando el alto nivel técnico y competitivo de sus atletas.

Entre los clasificados por el estado Aragua se encuentran, Zaied Méndez (defensa personal, púrpura-verde), Leonel Castro (formas manos libres, púrpura-verde), Arturo Quintero (defensa personal, marrón-negro), Samuel Romero (formas manos libres, marrón-negro), David Morales (combate), Fabiana Lara (defensa personal, marrón-negro), Antonella García (defensa personal, púrpura-verde), Wilmarys González (combate), Gabriela Carmona (formas con armas, púrpura-negro) y Jade De Meneses (combate).

Estos resultados consolidan a Aragua como la delegación campeona del evento y una de las principales protagonistas del clasificatorio, aportando talento juvenil que representará a la entidad en la máxima cita deportiva del país.

Asimismo, se reconoció el trabajo articulado entre el Instituto Regional del Deporte de Aragua, entrenadores, asociaciones y familias, quienes han sido pieza clave en el crecimiento del Kenpo en la región.

Con este exitoso cierre, Aragua no solo se consolida como sede de grandes eventos deportivos, sino también como potencia nacional en el Kenpo, proyectando a sus atletas hacia el alto rendimiento y dejando en alto el nombre de la entidad en el ámbito deportivo.

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