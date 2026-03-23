Rodada ciclística en Mariño celebró 89° aniversario del Parque Henri Pittier

Más de 300 ciclistas de Aragua y otras entidades participaron en la jornada

CIUDAD MCY.- Con una rodada ciclística que reunió a más de 300 participantes de distintas regiones del país, el municipio Santiago Mariño conmemoró el 89° aniversario del Parque Nacional Henri Pittier, en una actividad que combinó deporte, turismo y recreación.

La directora de Turismo e Identidad Local de la jurisdicción, Delia Torrealba, destacó que la jornada contó con la participación de aproximadamente 350 ciclistas provenientes de estados como Sucre, La Guaira, Mérida, así como de diversas localidades del estado Aragua, entre ellas San Mateo, La Victoria y Cagua.

Torrealba subrayó que esta iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, en articulación con el sector privado y equipos de gestión social.

“Celebramos el 89° aniversario del Parque Nacional Henri Pittier con esta rodada ciclística y turística que reunió a ciclistas de varios estados del país, así como del estado Aragua, en una actividad organizada por la Dirección de Turismo e Identidad Local en conjunto con Instituto Autónomo del Deporte del Municipio Santiago Mariño (Inademar)”, expresó.

Asimismo, informó que esta actividad corresponde a la segunda rodada ciclística realizada en el municipio y la cuarta a nivel estadal, al tiempo que adelantó que ya se preparan para una nueva jornada en noviembre, la cual tendrá carácter estadal y contará con la coordinación de distintos entes deportivos y turísticos.

En este contexto, Jorge Fontalvo, ciclista aragüeño y uno de los organizadores del evento, celebró la cuarta edición de esta actividad conmemorativa del Parque Henri Pittier, al que calificó como el principal pulmón vegetal del estado, y agradeció el respaldo de la Alcaldía y la Gobernación en la logística de hidratación y refrigerios para los participantes.

En cuanto a las condiciones del parque, la funcionaria Delia Torrealba señaló que el Instituto Nacional de Parques (Inparques) mantiene labores constantes para garantizar la limpieza y el resguardo de los espacios, especialmente en el balneario de Polvorín.

Indicó que, aunque actualmente el río presenta baja fluidez de agua debido a la temporada de sequía, las áreas se encuentran en óptimas condiciones para el disfrute de los visitantes.

Finalmente, reiteró el compromiso de seguir promoviendo actividades que fortalezcan el turismo local y regional, con miras a la celebración del 90° aniversario del Parque Nacional Henri Pittier el próximo año.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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