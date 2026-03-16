Aragua se desplegó para dar cumplimiento a la Gaceta Oficial en tarifas de transporte

La gobernadora Joana Sánchez indicó que las autoridades de transporte y cuerpos de seguridad deben intensificar las jornadas de fiscalización en las paradas del estado para asegurar que se respeten los precios establecidos

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar la estabilidad económica de los ciudadanos y darle el cumplimiento a las normativas vigentes, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; encabezó una mesa de trabajo con el gremio de transporte para plantear propuestas que logren el bienestar de los usuarios y transportistas.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Gobernación de Aragua, lugar desde donde la mandataria regional enfatizó que las autoridades nacionales de transporte no han anunciado en la Gaceta Oficial un ajuste en las tarifas del transporte público.

En el mismo orden de ideas, Sánchez manifestó que se deben frenar los cobros no autorizados que han afectado el bolsillo de los aragüeños en los últimos días.

Finalmente, la mandataria aragüeña indicó que las autoridades de transporte y cuerpos de seguridad deben intensificar las jornadas de fiscalización en las paradas del estado para asegurar que se respeten los precios establecidos.

Con este encuentro el Gobierno regional reafirma su compromiso de actuar como puente para buscar un equilibrio entre el sector transporte y los usuarios aragüeños.

PRENSA GBA

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