Cleba instaló comisión de vivienda y servicios públicos en favor de las AVV

Unas 245 organizaciones de vivienda estuvieron presente en el debate de la comisión de vivienda y escuchar propuestas que serán trasladadas a los órganos competentes para su ejecución

CIUDAD MCY.-Desde los espacios del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), quedó instalada la Comisión Permanente del pueblo Legislador para la Administración, Servicios Públicos, Vivienda, Hábitat e Infraestructura, presidida por el legislador, Carlos Morales López; responsable de la comisión de vivienda de la entidad.

La actividad estuvo presidida por el vicepresidente del Cleba, legislador Johan Norato, el legislador José Graterol, representantes del gobierno regional; además de miembros de las distintas Asambleas Viviendo Venezolano (AVV), que hacen vida en los 18 municipios de Aragua.

Durante su participación, Carlos Morales destacó que se va a dar inicio a un gran trabajo de articulación con las 245 AVV registradas en el estado, para un trabajo que se desplegará a nivel de las 50 parroquias y estará engranado con el Poder Popular organizado.

“Nosotros vamos a seguir trabajando bajos la segunda transformación (2T) en materia de servicios públicos, transporte y vivienda, vamos a seguir trabajando una vez más acompañando la política de nuestro estado Aragua” agregó Morales, al tiempo que aseguró que esta acción garantizará un mejor vivir viviendo para cada familia.

Es importante recordar, que estas AVV son organizaciones populares de familias registradas ante la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), quienes desde su organización ejecutan, gestionan y construyen sus propios proyectos habitacionales en conjunto con el Ministerio de Vivienda, enfocándose en la autogestión para obtener viviendas dignas.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CORTESÍA