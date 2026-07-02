Industrias de Aragua suman esfuerzos solidarios en centro de acopio de la CIEA

CIUDAD MCY.- En nombre de la Cámara de Industriales del Estado Aragua, su presidente, Luis Felipe Larrovere, expresó su solidaridad con quienes resultaron afectados por el doble sismo del pasado 24 de junio.

En este sentido, informó las acciones tomadas por el gremio manufacturero para ser parte de la solución de quienes hoy sufren por esta tragedia. Dijo que la sede de la Cámara, ubicada en la zona industrial San Jacinto, es centro de acopio para recibir los aportes de empresas afiliadas, no afiliadas y particulares.

Larrovere agregó que la ayuda recolectada será entregada a reconocidas y reputadas instituciones humanitarias que funcionan en la entidad. “Nos solidarizamos con el estado La Guaira, con el estado Aragua, con Venezuela entera y pensamos qué la industria va a ser parte de la solución. Este es un pequeño revés que tenemos en el país, pero creemos que vamos a ser parte de ese desarrollo tan necesario para Venezuela, en este momento de tragedia”, dijo.

Asimismo, el representante gremial aseguró que ya muchas de las empresas afiliadas han hecho sus donaciones por Caracas y otras entidades, demostrando el compromiso del sector con el país. Por otra parte, agradeció a los rescatistas nacionales e internacionales, al colegio de ingenieros del estado Aragua, a los periodistas que cubren la fuente, in situ y a todos los que están involucrados en la ayuda y en ser parte de la solución de esta tragedia.

ESPÍRITU SOLIDARIO DE LOS INDUSTRIALES

La solidaridad forma parte del espíritu de la Cámara. En 1987, la primera gran tragedia recordada por la entidad ocurrió en El Limón y ahí los industriales estuvieron presentes, brindando su ayuda. En 2022, luego de los deslaves de Las Tejerías y El Castaño, las industrias aragüeñas aportaron 9 toneladas entre agua, alimentos, enseres, medicinas e insumos varios, recolectados bajo la coordinación de este gremio.

Además, Larrovere informó la decisión de la directiva del gremio de suspender la realización de la Expo Aragua 2026, planificada para el mes de octubre próximo. Agregó que: “el país requiere un enfoque diferente ante esta situación” por lo que la decisión se tomó “para dar paso y seguir con los trabajos de recuperación y evaluar bien el sector industrial del estado y cuál va a ser el futuro de nuestro sector, que va a formar parte de la solución y va a ser parte fundamental del crecimiento del Estado”, dijo.

Finalmente, señaló que hoy más que nunca se mueve un sentimiento colectivo de solidaridad, con la mirada puesto en el objetivo Venezuela, su gente, la recuperación de lo que resultó afectado y del progreso, para lo cual se requiere del trabajo de todos, sin dilaciones y con prioridades claras, planificación y ejecución certera.

PRENSA CIEA

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