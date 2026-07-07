Aragua solicitó reprogramar la segunda Consulta Popular Nacional 2026

El secretario general de la 5T afirmó que no se está solicitando la suspensión de la consulta, sino un aplazamiento para concentrar los esfuerzos en atención a la contingencia

CIUDAD MCY.- Desde los espacios de la emblemática plaza Bolívar de Maracay el secretario general de la Quinta Transformación (5T) y director regional del Consejo Federal de Gobierno, Manuel Pérez, propuso al Ejecutivo nacional y a los entes competentes postergar la fecha de la Consulta Popular Nacional 2026 que estaba fijada para este domingo 12 de julio.

El secretario general de la 5T estuvo acompañado de Ana María Cabrera, integrante de la Comisión Nacional Electoral de la Consulta Popular; Marla Velásquez, vocera Nacional de Comunas y el Poder Popular organizado.

Manuel Pérez indicó que: «en representación de las 191 Comunas se está pidiendo la prórroga debido a las afectaciones materiales y sociales causadas por un doble sismo ocurrido el 24 de junio, el cual afectó directamente a los municipios Tovar, Costa de Oro, Girardot, Bolívar y Santiago Mariño».

Pérez enfatizó que no se está solicitando la suspensión de la consulta, sino un aplazamiento para concentrar los esfuerzos en la atención de la contingencia.

Asimismo, la autoridad informó que el equipo territorial se desplegará en los próximos días para verificar los proyectos e iniciar una fase de inauguración y reinauguración de las obras que ya se encuentran culminadas al 100%.

Por su parte, Ana María Cabrera señaló que ya se encuentra a disposición la plataforma Venezuela Comunal Comunicacional.

«El objetivo de esta plataforma es desmentir toda esta ola de rumores que se han creado en contra del trabajo que viene haciendo el Gobierno Bolivariano, porque aquí el pueblo comunero está con todos nuestros vecinos que fueron afectados, estamos aportando nuestro granito de arena en cada uno de los espacios y estados que fueron afectados».

Finalmente, Marla Velásquez concluyó que la solicitud se realiza con un fin humanitario y de unión para dar fortaleza a los habitantes de los distintos estados del país que se vieron afectados por los dos sismos del pasado 24 de junio.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY