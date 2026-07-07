Emprendedores de Revenga recibieron beneficios del Plan Bodega

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer el sector productivo y comercial del municipio Revenga, emprendedores de las tres comunas de la jurisdicción recibieron el beneficio del Plan Bodega, una estrategia impulsada por el gobierno nacional para aportar al crecimiento económico comunal y el impulso del motor emprendedor.

Luego de una serie de requisitos aprobados, comerciantes calificados de las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy recibieron la dotación de una nevera exhibidora, un congelador tipo perco, embutidos y alimentos cárnicos que permitirán abrir el abanico de opciones en sus locales para la venta directa en las diferentes comunidades.

El despliegue estuvo encabezado por representantes del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) y la Distribuidora Los Llanos, junto al equipo de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía local y el Poder Popular organizado, quienes realizaron el debido acompañamiento institucional como muestra de respaldo al avance socioeconómico de la municipalidad.

Este financiamiento, enmarcado en la línea de la Primera Transformación (1T), contempla un esquema de pago flexible de 24 meses y establece un canal de contacto directo entre los bodegueros y las empresas distribuidoras de alimentos. Gracias a esta metodología, los comercios podrán mantener un abastecimiento continuo de rubros de alta demanda como pollo, carne, salchichas y mortadela, cubriendo de manera eficiente la demanda de los habitantes de cada sector.

Durante la jornada, María Marfil, una de las comerciantes beneficiadas, manifestó su satisfacción por el apoyo recibido, “hoy me siento muy feliz y agradecida porque estaba esperando este beneficio; es una bendición para mi negocio y sé que esto nos va a traer muchas cosas buenas”.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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