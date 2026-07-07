Unidad canina de PC Aragua ejecutó maniobras de rescate en Mariño

Durante los tres días consecutivos, la unidad operó bajo un esquema de periodos cortos de búsqueda, alternando su participación con el equipo de rescatistas

CIUDAD MCY.- Tras los recientes terremotos que afectaron a la entidad aragüeña, la unidad canina de Protección Civil (PC) Aragua demostró su alto nivel de preparación en el urbanismo Bosque Lindo de Turmero, Santigo Mariño, donde ejecutaron intensas labores de búsqueda y salvamento durante 72 horas continuas en la infraestructura colapsada.

​La información fue dada por el supervisor 2 de PC Aragua Alfredo Seijas quien indicó que acudió al sitio acompañado por Liberto Gala, instructor canino de la agrupación LGK9 junto a los caninos Fell y Max.

Durante los tres días consecutivos la unidad operó bajo un esquema de periodos cortos de búsqueda para garantizar el bienestar de los animales alternando su participación con el equipo de rescatistas.

​»Ellos tuvieron que enfrentarse por primera vez a un ambiente complejo, cargado de estímulos como maquinaria pesada, gran cantidad de personas y rescatistas simultáneamente en el área».

UN MENSAJE DE REFLEXIÓN

En vista del rol que jugaron los caninos a la hora de la preservación de la vida humana durante la tragedia, el supervisor Seijas hizo un llamado a los ciudadanos para erradicar el maltrato animal.

​»Si no eres afecto a los animales, por lo menos respeta su vida porque ellos son seres vivos que sienten, sufren y padecen. Y a las personas que están adoptando les digo que un perro es más que una mascota, es un amigo fiel que puede salvarte la vida”.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA