Aragua suma 2 nuevas medallas y cierra como líder del atletismo femenino

CUIDAD MCY.-La delegación del estado Aragua volvió a brillar en una nueva jornada de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, gracias a las sobresalientes actuaciones de sus jóvenes atletas en las pruebas de atletismo, donde se sumaron nuevas medallas y resultados importantes para el medallero de la cita.

La protagonista de la jornada fue la multimedallista Paola Moreno, quien obtuvo su segunda medalla de oro en la prueba de 600 metros planos femenino Sub12, consolidándose como una de las figuras más destacadas del atletismo aragüeño y nacional. Con este triunfo, Moreno culminó su participación en los Judenacom 2025 con un total de tres preseas: dos de oro y una de plata, un desempeño que llena de orgullo al estado.

Paola representa al municipio Girardot y a la Comuna Socialista Obelisco de Maracay, quienes celebran junto a ella este emocionante logro.

Asimismo, la atleta Fernanda Tejera alcanzó una excelente actuación al colgarse la medalla de bronce en la prueba de 600 metros planos femenino Sub14, sumando una nueva condecoración para la entidad. Tejera compitió en nombre del municipio Girardot y la Comuna San Carlos Indestructible, consolidando una destacada participación en la pista.

Como resultado general, el estado Aragua cerró el atletismo con un desempeño sobresaliente, consagrándose campeón en la categoría femenina y logrando el cuarto lugar en la clasificación general combinada, reafirmando su crecimiento deportivo y la calidad de sus atletas.

En el baloncesto femenino 5×5, la selección aragüeña luchó intensamente pero no logró superar a la representación del estado Lara, cayendo 39 a 44 en un encuentro reñido.

Durante la jornada también regresaron a casa los muchachos de la selección de fútbol sala masculino con sus medallas de plata, así como los dos medallistas del judo: María Sofía Ávila y Luis Montezuma con sus respectivos bronces, quienes representaron con orgullo al estado en sus respectivas categorías.

En nombre del Gobierno Bolivariano de Aragua y de la gobernadora Joana Sánchez, el Instituto Regional del Deporte de Aragua felicita a las atletas Paola Moreno y Fernanda Tejera, así como a todo el equipo técnico, entrenadores, familias y comunas que forman parte fundamental de estos logros que engrandecen el deporte regional.

