Mantienen atención con ecos mamarios gratuitos en Ribas

En el transcurso de la campaña preventiva son atendidas mujeres de las diferentes comunas, desde el CDI “Hugo Chávez”, organizado junto al poder popular y con respaldo de la Fundación “Casa de la Mujer Josefa Palacios” en Ribas

CUIDAD MCY.-A través de la Secretaría del Poder Popular para el Socialismo Social y Territorial, en el municipio José Félix Ribas y en articulación con el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), se está dando continuidad a la atención a las mujeres con ecos mamarios gratuitos, con el fin de hacer chequeos y promoción del autoexamen para la detección temprana de anomalías.

Explicó la concejala, Brenda Navas, que se vienen atendiendo a mujeres de las diferentes comunas, desde el CDI (Centro de Diagnóstico Integral) Hugo Chávez, debidamente organizado junto al poder popular y con el respaldo de la Fundación Casa de la Mujer Josefa Palacios de Ribas.

Durante la jornada, Navas destacó la importancia del autoexamen mamario como una de las herramientas más efectivas para la prevención.

“La intención es poder brindar atención a la mayor cantidad de mujeres de las diferentes parroquias de nuestro municipio», puntualizó Navas.

Agregó Navas, que estas acciones, son posibles gracias a las políticas de estado, emanadas por el presidente Nicolás Madurom en el marco de la 4ta Transformación (4T), con el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Juan Carlos Sánchez.

PRENSA RIBAS | FOTOS CORTESIA