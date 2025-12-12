Realizado despliegue de atención en salud en la Fundación El Niño Simón Aragua

CUIDAD MCY.-Un total de 3 mil 108 beneficios integrales fueron entregados en despliegue de atención en Salud, que llevó a cabo la Secretaría de Salud, en la sede de la Fundación Nacional El Niño Simón, municipio Girardot, gracias a las acciones impulsadas por la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

En el operativo, hombres, mujeres y en especial niños y niñas recibieron atención en medicina general, medicina interna, dermatología, fisiatría, fisioterapia, cardiología, nutrición, ecografías, psicopedagogía, ginecología y obstetricia, oftalmología y optometría, en aras de fortalecer la atención especializada gratuita y de calidad a las diferentes comunidades.

Más de 200 habitantes pertenecientes al Área Salud Integral (ASIC) Madre María, se beneficiaron de despistaje de tensión arterial, diabetes, peso y talla, entrega de kits de embarazadas, multivitamínicos, medicamentos y más de 12 mil unidosis dispensadas, sesiones educativas y vacunación a través de la articulación de diferentes entes regionales.

La autoridad única de Salud, Yosmary Lombano conjuntamente con la directora de la Fundación Nacional El Niño Simón, recorrieron los diferentes servicios, en aras de garantizar el derecho a la salud y al bienestar físico de la población venezolana.

Lombano informó que, con el despliegue de estas jornadas de salud en diversos sectores, se brinda respuesta oportuna a los aragüeños, cumpliendo con lineamientos del presidente Nicolás Maduro, de la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD