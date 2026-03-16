Aragua tendrá nueva casa de abrigo «Yioryina León”

La gobernadora Joana Sánchez indicó que el espacio estará diseñado, no solo para brindar un techo, sino también para garantizar tratamientos especializados y programas enfocados en el bienestar emocional de las pacientes

CIUDAD MCY.- La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, encabezó una importante jornada de trabajo con los responsables de las 7 Transformaciones del Gobierno regional para realizar un balance de las acciones ejecutadas en cada una de las 7T, así como también, supervisar los avances de la Casa de Abrigo «Yioryina León», un espacio diseñado para brindar cobijo y atención integral a las féminas que padecen patologías de salud mental.

​En el recorrido, la Gobernadora Sánchez estuvo acompañada del secretario de Gobierno, Félix Romero; la autoridad única para Asuntos de la Mujer, Gipsy Colmenares; entre otros representantes del gabinete ejecutivo que constataron las labores de rehabilitación que se ejecutan en la infraestructura.

Sánchez indicó que, la nueva casa de abrigo estará diseñada no solo para brindar un techo, sino también para garantizar tratamientos especializados y programas enfocados en el bienestar emocional de las pacientes.

DOTACIÓN DE INSUMOS

La jornada fue propicia para anunciar avances significativos en el sector salud, las cuales estarán enfocadas en el fortalecimiento de la atención primaria.

La Gobernadora hizo la entrega de una dotación de equipos médicos de alta tecnología que servirán para potenciar las salas de parto del municipio Camatagua, la población costera de Choroní y el área de neonatología del Hospital Central de Maracay (HCM).

Por su parte, la autoridad única de Asuntos para la Mujer en el estado Aragua, Gipsy Colmenares; indicó que esta significativa entrega busca,» garantizar que cada niño y niña pueda nacer en su propio municipio, descongestionando el hospital central y acercando la atención de alta tecnología a las comunidades».

Con estas acciones el Gobierno de Aragua reafirma su compromiso de seguir recuperando centros asistenciales que garanticen el derecho a la salud y una vida digna para el pueblo aragüeño.

PRENSA GBA

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