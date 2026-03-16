UNES Aragua agasajó a su personal femenino en el Mes de la Mujer

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del Mes Internacional de la Mujer, en las instalaciones de la Universidad Experimental de la Seguridad Núcleo Aragua, rindieron homenaje con un merecido con agasajo a las mujeres que hacen vida en esta casa de estudios como estudiantes, personal administrativo, docente y obrero.

Se hizo en una mesa de gala, un importante compartir, donde las féminas, junto a la C/J Ana Rondón decana de la UNES Aragua, compartió junto a ellas, dando reconocimiento de lo importante que es el valor de la mujer en Aragua.

En sentido, la C/J Ana Rondón indicó “este evento no solo fue un espacio de celebración, sino también un reconocimiento a la invaluable labor, el compromiso y la dedicación de las mujeres que, con su esfuerzo diario, fortalecen el crecimiento de nuestra comunidad académica y profesional.

Durante la jornada, Rondón hizo mención que las agasajadas disfrutaron de un ambiente de fraternidad y alegría, destacando el papel fundamental que desempeñan en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Finalmente la institución policial, sigue dando protagonismo a las féminas en Aragua, para así ser una institución donde la inclusión y la igualdad de género sea resaltada, y ser ejemplo a las instituciones policiales.

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