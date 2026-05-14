José Altuve se mete en el top 10 de venezolanos con más impulsadas

CIUDAD MCY.- José Altuve aprovecha cada oportunidad que se para en el plato para hacer historia, y en la jornada más reciente de las Grandes Ligas llegó a la cifra redonda de 900 carreras impulsadas a su paso por el beisbol estadounidense.

El criollo ligó par de remolques en la victoria 4-3 de los Astros de Houston sobre Marineros de Seattle, duelo del 13 de mayo, tras el cual se posicionó en el top 10 del histórico de venezolanos en esa estadística en las mayores.

Curiosamente las dos carreras que llevó al plato José Altuve no fueron por hits, pues terminó la noche de 3-0. Los remolques fueron gracias a un elevado de sacrificio y una base por bolas que pudo negociar a la altura del octavo acto.

Con esta cifra, José Altuve queda en el puesto 10 para los nativos y con muchas posibilidades de seguir subiendo escaños en el histórico listado.

Por delante de José Altuve están David Concepción (950 remolques) y Omar Vizquel (951), por lo que al cierre de la campaña 2026 muy probablemente supere esos guarismos.

Miguel Cabrera es el líder histórico de los venezolanos en cuanto a remolques en las Grandes Ligas, con sus 1.881 carreras, mientras que Andrés Galarraga y Bob Abreu completan ese top 3 con sus 1.425 y 1.362 empujadas de por vida, respectivamente.

Los peloteros activos

En los primeros 10 lugares del mencionado listado para venezolanos solo aparecen tres peloteros activos en este momento, el propio Altuve, Salvador Pérez y Eugenio Suárez, estos dos últimos ocupando las casillas seis y siete, respectivamente con 1.034 y 960 (sin contar la jornada de este jueves 14 de mayo).

José Altuve llevó al plato 77 carreras para la causa de Houston en la campaña pasada, pero jamás pasó del centenar de remolques en un torneo de MLB. Su mejor temporada en ese departamento fue en 2016 cuando impulsó 96.

Y en lo que respecta a la propia franquicia de los Astros de Houston, ya ocupa el quinto puesto de todos los tiempos de ese club, y ahora apunta a la cuarta plaza en poder de José Cruz quien totalizó 942 impulsadas.

FUENTE:CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA