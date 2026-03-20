Aragua VC buscará su primera victoria ante Universitarias de Miranda

La serie se disputará el sábado 21 y domingo 22 de los corrientes con duelos que iniciarán a la 1 de la tarde y las 12:00 del mediodía respectivamente con transmisión a través de Canal I y BYM Sports.

CIUDAD MCY .- El Aragua Voleibol Club afrontará este fin de semana un nuevo desafío cuando visite a Universitarias de Miranda, en una serie que se disputará este sábado y domingo en el Polideportivo Francisco Mujica Toro de Guatire.

Luego de un arranque complicado, el conjunto aragüeño llega a este compromiso enfocado en corregir errores y mostrar una mejor versión en la cancha. Así lo destacó su director técnico, Álvaro Sánchez, quien analizó el desempeño del equipo tras la jornada anterior.

“Después de las dos derrotas el fin de semana, nos tocó reestructurar muchas cosas y analizar nuestro juego. Fue un comienzo difícil, pero rescatamos lo positivo, un equipo que compitió bastante y que nos deja la tranquilidad de que, haciendo ajustes, podemos enderezar el camino”, señaló Sánchez.

El estratega reconoció la exigencia que representa jugar en Guatire, una plaza caracterizada por su ambiente y afición apasionada. Sin embargo, confía en la evolución de su equipo.

“Nos toca una serie bastante complicada, en una cancha con mucho público y una fanaticada altamente voleibolística. Pero el equipo cambió la cara y está trabajando más enfocado en lo que queremos”, afirmó.

Como parte de los ajustes, Aragua contará con la incorporación de dos nuevas jugadoras que reforzarán la plantilla, aportando mayor equilibrio y alternativas tácticas.

En cuanto a los aspectos a mejorar, el cuerpo técnico ha puesto especial énfasis en la recepción, uno de los puntos más débiles en la serie anterior, así como en fortalecer la zona opuesta.

“Hemos trabajado todos los aspectos del juego. La principal deficiencia fue la recepción y hemos hecho énfasis en corregirla. También buscamos potenciar la zona opuesta, entendiendo que contamos con una jugadora muy joven que está en desarrollo y a la que seguiremos apoyando”, explicó el entrenador.

Finalmente, Sánchez envió un mensaje a la afición aragüeña, destacando la importancia del respaldo en esta etapa de construcción del equipo.

“Sabemos que el pueblo aragüeño espera resultados positivos, al igual que nosotros. Solo pedimos paciencia. La liga está de vuelta después de mucho tiempo, es una nueva generación y necesitamos el apoyo para este equipo joven que tiene mucha hambre y ganas de crecer”, concluyó.

FUENTE: PRENSA ARAGUA VC

FOTOS: PRENSA ARAGUA VC