Aragua vivió Semana Santa entre la devoción y el sol caribeño

Miles de temporadistas se volcaron a parques, templos y balnearios de la entidad, para disfrutar de una agenda dinámica que integró tradiciones religiosas mezcladas con la exuberancia natural del eje costero.

CIUDAD MCY.- Con profunda fe, alegría y el resguardo del exitoso despliegue preventivo, miles de locales y visitantes vivieron la Semana Santa en el estado Aragua, posicionando nuevamente a la entidad como uno de los destinos predilectos para el turismo en el país.

Gracias a una amplia gama de ofertas religiosas, culturales, tradicionales y recreativas, la región sirvió de escenario para que los ciudadanos vivieran momentos inolvidables junto a sus familiares, amistades y cercanos.

DEVOCIÓN Y FE QUE TRANSCIENDE

En una conexión espiritual sin precedentes miles de fieles vivieron la Semana Mayor en la entidad aragüeña, en un acercamiento con las diferentes expresiones religiosas que alberga la entidad. Los devotos convirtieron las calles de asfalto en ríos de devoción pidiendo por la salud, sanación de los enfermos, prosperidad de los hogares y el ruego a Jesucristo para que nunca desampare a sus familias y seres queridos.

Una de las principales devociones sin duda alguna fue la peregrinación del Santo Sepulcro de Villa de Cura, al recibir en calle Bolívar del municipio Zamora a una gran cantidad de feligreses, quienes como todos los años marcharon descalzos y pagando promesas por la conmemorar de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

El color morado predominó en todo instante en la conmemoración religiosa plasmado con velas, flores, vestimentas y sobre todo en los corazones aragüeños y especialmente durante las multitudinarias procesiones del Nazareno, donde propios y visitantes se dieron cita en los diferentes templos religiosos de sus respectivos municipios.

FE DESDE EL MAR

‎También como cada Domingo de Resurrección, los ciudadanos cargados de fe y espiritualidad, para celebrar la Bendición del Mar, una liturgia significativa que marca el fin de la Semana Mayor.

Desde las paradisiacas e imponentes costas aragüeñas, los devotos, se congregaron frente al Santísimo Sacramento del Altar a orillas de aguas caribeñas, con el propósito de celebrar el milagro de la resurrección de Jesucristo, purificar y santiguar el principal lugar del trabajo de las costas.

‎Durante el acto se elevaron oraciones especiales por los pescadores de la zona, pidiendo protección para sus labores diarias.

ENTRETENIMIENTO Y DISFRUTE

Más allá del fervor religioso, el eje costero aragüeño cautivó a todos los presentes con su majestuosidad.

Las playas de la región se convirtieron en el núcleo de la diversión familiar, combinando sol, las palmeras y la exquisita gastronomía local para enamorar a los temporadistas.

Con su encantador azul eléctrico y las olas del mar los locales y visitantes disfrutaron de Ocumare, Bahía de Cata, Catica, Choroni, Chuao, Cepe, Playa Grande, entre otras, que con su deliciosa gastronomía atrajeron el paladar de los temporadistas.

Parques, balnearios y plazas también fueron centros de diversión, en ellos la Red Integral de Recreación (RÍE) cumplió el cometido donde niños, jóvenes y turistas disfrutaron de una programación dinámica diseñada para el reencuentro familiar y el disfrute de las bondades naturales del estado.

Para marcar el cierre exitoso de la Semana Santa 2026, el municipio Ocumare de la Costa de Oro recibió el concierto R Fest, evento que convocó a miles de visitantes al litoral aragüeño a los diversos locales y en la Concha Acústica de El Playón.

El espectáculo musical ofrecido fue el principal atractivo nocturno, permitiendo que el pueblo disfrutara de la temporada en un clima de total diversión, con la presentación de diferentes bandas e intérpretes.

SEGURIDAD Y RESGUARDO

Siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez, el despliegue del dispositivo de Seguridad Semana Santa Aragua Segura 2026, salvaguardó y permitió a los turistas disfrutar en paz de la Semana Mayor.

Los funcionarios y efectivos de prevención estuvieron en constante trabajo y de manera simultánea en los 18 municipios, logrando prevenir incidencias, agilizar el flujo vehicular y brindar atención inmediata a quienes se movilizaron durante el asueto religioso, asegurando así el sano esparcimiento y la paz ciudadana.

Asimismo el operativo permitió garantizar el retorno seguro y exitoso de todos los ciudadanos a sus lugares de origen.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA