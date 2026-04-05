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‎Devotos y pescadores celebraron la Bendición del Mar en El Playón

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PorMilexis Pino

Abr 5, 2026

En una jornada marcada por la espiritualidad del Domingo de Resurrección, la comunidad de Ocumare se reunió para bendecir las aguas y pedir por la prosperidad de la faena pesquera 

CIUDAD MCY.- ‎Como cada Domingo de Resurrección, los habitantes de Ocumare junto a los temporadistas se dieron cita en el sector de El Playón, cargados de fe y espiritualidad, para celebrar la Bendición del Mar, una liturgia significativa que marca el fin de la Semana Mayor.

‎La actividad reunió a los devotos, quienes se congregaron frente al Santísimo a orillas de aguas caribeñas, con el propósito de celebrar el milagro de la resurrección de Jesucristo, purificar y santiguar el principal lugar del trabajo de las costas.

‎Durante el acto se elevaron oraciones especiales por los pescadores de la zona, pidiendo protección para sus labores diarias, hecho que demostró la unión de la comunidad para solicitar que nunca falte la provisión que el mar entrega generosamente a los pobladores.

‎La jornada transcurrió en un ambiente de regocijo y alegría compartida, reafirmando el arraigo de las tradiciones religiosas en el litoral.

THAIMARA ORTIZ 

FOTOS: CORTESÍA 

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