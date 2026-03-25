CIUDAD MCY- Aragua Voleibol Club recibe a Nelson Fajardo como su nuevo director técnico, marcando el inicio de una nueva etapa para el equipo. El profesor Fajardo es un entrenador venezolano con más de 50 años de trayectoria en el voleibol nacional e internacional, reconocido por su destacada labor en el desarrollo de este deporte en Venezuela.

A lo largo de su extensa carrera, Fajardo se ha consolidado como una referencia del voleibol venezolano, habiendo liderado procesos tanto en selecciones nacionales masculinas como femeninas, lo que le ha otorgado una sólida experiencia y profundo conocimiento competitivo tanto a nivel local como en el exterior.

Hoy asume con entusiasmo el reto de dirigir al Aragua Voleibol Club, con la firme convicción de llevar al equipo a nuevos niveles de rendimiento, disciplina y éxito deportivo. En sus propias palabras:

«Estoy emocionado porque en este estado, principalmente en Maracay, tengo muchas atletas que fueron mis pupilas en la Universidad de Carabobo, que fueron mis atletas en el estado Guárico, y bueno, pare de contar. Eso aunado a atletas masculinos que me han felicitado, y yo les dije, déjenme que comience mi trabajo. Los retos están a la orden del día y estoy seguro de poder afrontarlos.»

«Ya mi norte, al ver el equipo esta mañana, es ser campeón. Ellos acatan todo, y mi motivación es que las atletas sientan que pueden seguir adelante, aprender de los errores y crecer en sus funciones dentro del equipo.»

«El fin de semana este y el próximo, tiene que asistir masivamente todos los deportistas, y quienes no sean deportistas, apoyar a este gran equipo que, con el favor de Dios, va a ser campeón nacional. Vengan a ver a sus pupilas, este es un equipo que necesita siempre el apoyo de ustedes.»

Cuerpo Técnico que acompañará al profesor Fajardo

Héctor Rivero – Primer Asistente Técnico

Adolfo Gómez – Segundo Asistente Técnico

Maxiel Ascanio – Preparadora Física

Joseph Cardona – Fisioterapeuta

Este equipo técnico de primer nivel trabajará de la mano con Fajardo para potenciar las capacidades individuales y colectivas de la plantilla, implementando metodologías de trabajo innovadoras y estrategias orientadas al alto rendimiento.

Aragua Voleibol Club expresa su emoción por lo que este nuevo capítulo representa para la institución y su afición, y destaca el compromiso de seguir fortaleciendo el voleibol en el estado bajo el liderazgo del profesor Fajardo.

PRENSA ARAGUA VC

FOTO: PRENSA ARAGUA VC