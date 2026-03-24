Judo venezolano se llenó de éxitos en Panamá

CIUDAD MCY.- La judoca olímpica en Tokio 2020 Karen León, en senior, y las cadetes Rosalvick Aguilar y Yatnelis Rodríguez obtuvieron los máximos galardones del cúmulo de 21 medallas conquistadas por la delegación tricolor en las copas continentales de la disciplina que se disputaron durante el reciente fin de semana, en Panamá.

El equipo venezolano participó con una extensa delegación conformada por los 21 judocas quienes se midieron ante la élite continental en los eventos de preparación y clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá, programados para abril próximo, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, agendados a finales del mes de julio.

El seleccionado cadete debutó exitosamente en la Copa Panamericana que abrió el calendario de competencias en la ciudad panameña, donde los máximos galardones los conquistaron Rosalvick Aguilar (-44), y Yatnelis Rodríguez (-63).

Aguilar obtuvo su primera victoria en cuartos de final en el pool B por la vía del ippon ante la local Daryeliz Amaya a los 42 segundos de combate. Esto le permitió avanzar a semifinales, donde lideró por acumulación de amonestaciones de la también panameña Danna De León.

En el encuentro por la medalla de oro, Aguilar comandó con su fuerza, destreza y técnica sobre el tatami en el combate para quedarse con el metal áureo por medio del ippon sobre la colombiana Stephany Aldana. El bronce lo compartieron las panameñas Danna De León y Maija Masih.

El camino al metal áureo para la criolla Yatnelis Rodríguez, en los 63 kilos, lo tránsito de manera similar. Logró en primera instancia imponerse a las panameñas Joselina Matos, en cuartos de final y luego sobre Gabriela Masih, por golden score, en semifinales. Selló con triunfo en el encuentro decisivo que enfrentó ante la colombiana Cantoni Cortés a quien superó con un yuko en la definición del empate.

El resto de medallas conquistadas por la delegación venezolana lo agregaron Nelson Martínez que añadió una plata (-55), mientras que Juan Daboin (-66) y Jorge Natera (-81) ganaron los metales de bronce.

Karen rugió

Durante la justa senior, la campeona bolivariana el Lima-Ayacucho 2025, Karen León, demostró que mantiene su dominio en los +78 kilos al comandar la categoría.

León impuso su rugido sobre el acolchado venciendo en cuartos de final a la bahameña Karra Hanna, a quien aplicó dos waza-ari en apenas 27 segundos. El siguiente encuentro también lo lideró de forma rápida por medio de ippon sobre la nicaragüense Izayana Marenco a los 25 segundos.

La guayanesa definió la categoría sobre la colombiana Brigitte Carabalia a quien derrotó por medio de wazari y yuko.

El resto de la producción de preseas la completaron Luis Pariche con una metal plateado (-81), la también campeona bolivariana Anriquelis Barrios se adjudicó un bronce (-63), Luis Amezquita hizo lo propio (+100), Gabriela Miranda lo consiguió (-48), Audreys Pacheco (-57), Eliana Aguiar (-70) y Zunilda Chavez (-78).

El equipo senior venezolano con esta participación sumó puntos al ranking clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde para obtener el cupón deberán posicionarse entre los 8 mejores de su peso. El período clasificatorio para este evento cierra el próximo 21 de abril.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA