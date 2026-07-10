Parques de Aragua reabren sus puertas con instalaciones 100% seguras

Manuel López, presidente de Fundaparques, anunció que los diferentes recintos contarán con ayuda psicológica para los visitantes

CIUDAD MCY.- Con el propósito firme de acompañar a la colectividad aragüeña en su retorno progresivo a la cotidianidad, la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) anunció la reapertura oficial de sus instalaciones, espacios recreativos y deportivos. Esta iniciativa busca brindar a los ciudadanos entornos seguros.

​El presidente de Fundaparques, Manuel López, acompañado por el director del Parque Acuático de Maracay, Alfonso Guerrero, informó que esta reactivación se llevó a cabo únicamente tras un riguroso proceso de evaluación por ingenieros y técnicos especializados, en el que inspeccionaron cada área, certificando que las instalaciones son totalmente seguras para el uso público.

ESPACIOS CON AYUDA PSICOLÓGICA

López mencionó que, en esta oportunidad, la programación contiene gran variedad de actividades.

“Nuestra programación permitirá a la familia aragüeña el encuentro de todos y todas con actividades alternativas, desde las prácticas y sesiones de yoga, actividades integradoras al aire libre, así como la programación habitual y regular de academias y organizaciones que hacen vida dentro de nuestro ecosistema de parques’’ señaló el presidente de Fundaparques.

El dirigente también señaló que fueron activadas sesiones de ayuda psicológica para los aragüeños, en aras de apoyarlos luego de los sismos ocurridos el pasado 24 de junio que afectaron la salud mental de la población.

“También queremos anunciar una alianza que hemos hecho con el Colegio de Psicólogos del estado Aragua y el Voluntariado por la Vida, a través del programa de vínculos solidarios, la asistencia y el acompañamiento integral a las familias a través de sesiones de acompañamiento emocional, sesiones psicológicas con profesionales que de forma voluntaria estarán en nuestros parques”, concluyó Manuel López.

PARQUE ACUÁTICO CON INSTALACIONES SEGURAS

Por su parte, el director del Parque Acuático de Maracay señaló que el recinto ya reabrió sus puertas y que cuenta con instalaciones óptimas para el disfrute.

“Nuestras instalaciones son seguras, ya fueron monitoreadas, inspeccionadas y revisadas desde el Gobierno nacional, regional y local, de manera de que todo el que venga y tenga la dicha de venir al Parque Acuático de Maracay va a tener garantizada su seguridad, porque es un sitio de esparcimiento, es un sitio para que la familia entera disfrute despejadamente y la pase bien”, puntualizó Alfonso Guerrero.

El directivo finalizó haciendo un llamado a toda la población a que se acerquen a las instalaciones del espacio, con un horario habitual de martes a domingo, donde contarán con gran variedad de atracciones tanto para niños como adultos.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA FUNDAPARQUES