Aragüeños suman visitas a la Estación Biológica Rancho Grande

Estudiantes, docentes, empresarios y senderistas recorrieron los espacios de la estación y el sendero Andrew Field acompañados por un equipo de guías multidisciplinario

CIUDAD MCY.- ‎La Estación Ecológica Rancho Grande y el Sendero de Interpretación Andrew Field, espacios emblemáticos del Parque Nacional Henri Pittier, recibieron a una amplia diversidad de grupos, en jornadas que se desarrollaron con el propósito fundamental de promover la educación ambiental y fomentar el resguardo de las áreas protegidas.

‎Las visitas guiadas contaron con una asistencia variada, entre los que destacan grupos de estudiantes de educación primaria, bachillerato y universitarios junto a su personal docente, además de delegaciones empresariales y grupos de senderistas locales interesados en el ecosistema de montaña.

‎La orientación de los usuarios estuvo a cargo de los guardaparques adscritos a la zona, quienes se especializan Manejo de Recursos, Investigación Ambiental, Formación y Capacitación.

‎Los organizadores resaltaron que el objetivo de estas actividades es orientar y sensibilizar a la población sobre los secretos, el valor único y la majestuosidad de la biodiversidad presentes en la montaña nublada.

‎Con estos encuentros se busca despertar la conciencia ecológica en la generación de relevo, para asegurar la protección y el disfrute futuro de este tesoro natural.

THAIMARA ORTIZ

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