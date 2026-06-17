SETA sigue consolidando cultura tributaria en Aragua

El Servicio Tributario del estado Aragua se ha convertido en un trampolín que ha permitido al Ejecutivo regional obtener recursos para el desarrollo de importantes obras en el ámbito social que están orientados a mejorar la calidad de vida y el bienestar del pueblo aragüeño

CIUDAD MCY.- El Servicio Tributario de Aragua (SETA), con un camino recorrido con compromiso, transparencia y dedicación, alcanzó su 17 aniversario. Gracias a un sistema recaudación eficaz, la institución ha sido parte importante en el desarrollo de obras y proyectos de la entidad enmarcados en el Plan de la Aragüeñidad.

Con motivo de la celebración de los 17 años de la instancia tributaria regional, el majestuoso Teatro Ateneo de Maracay fue escenario de una actividad especial en la que la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, hizo hincapié en la importancia de esta institución y el rol que ha marcado en la actualidad.

La vocera de la Aragüeñidad estuvo acompañada en el acto especial por el secretario general de Gobierno, Félix Romero; la jefa de Despacho, Belén Arteaga; la presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua (Cleba), Katiana Hernández; el contralor del estado Aragua, César Otero Duno; y la anfitriona, la superintendente del SETA, Milagros Méndez.

RECONOCIMIENTO A LA INSTITUCIONALIDAD

A propósito de la celebración del aniversario 17 del SETA, la vocera de la Aragüeñidad aseguró que la evolución positiva de la institución representa un logro más del Plan de la Aragüeñidad, ya que desde esta instancia se ha hecho énfasis en la identidad, el afecto y la cercanía con el ciudadano.

“Lo que hoy contiene el estado Aragua, en su ámbito histórico y estratégico, pero, sobre todo, su ubicación geográfica, sin duda alguna, es un elemento de admiración para muchos, sobre todo en la región central del país”, añadió Sánchez.

De igual manera, la vocera del Pueblo aragüeño subrayó tener junto a la clase trabajadora más esfuerzo, mayor voluntad, y, sin duda alguna, una cultura tributaria; un elemento que se ha fortalecido a través de la identidad. “Estamos hablando de la Aragüeñidad, estamos hablando de que nosotros, circunstancialmente, estamos aquí porque los hombres y mujeres, producto de las circunstancias, estamos en un paso veloz por acá” declaró Sánchez.

ARAGUA SE SIENTE CON PASIÓN

Cada tributo se direcciona al crecimiento de la entidad aragüeña. Por este motivo, la mandataria regional hizo un llamado a los servidores públicos a tener como premisa convertir el Plan de la Aragüeñidad en un proyecto real.

“Que el Plan de la Aragüeñidad sea nuestro norte, nuestra guía, y que cada uno de nosotros hoy, en este momento, pueda mostrar sin pena lo que se está haciendo en el estado Aragua, tenemos que buscar la forma comunicacional de que el esfuerzo que hacen todos los días ustedes por recaudar, por mostrar el recurso de los hombres y mujeres que se quedaron en este estado trabajando”, reforzó Joana Sánchez.

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ARAGUA

Entre los logros más visibles destacan el fortalecimiento de la fiscalización y control tributario, la modernización de procesos y sistemas de recaudación, así como también la ampliación de la base de contribuyentes y cultura tributaria, cuya gestión ha estado orientada a ofrecer resultados positivos y mejoras continuas en cuanto a la transparencia, eficiencia y compromiso con los aragüeños.

Es importante destacar que, estos tributos contribuyen a impulsar el plan que ha implementado la vocera del Pueblo aragüeño, Joana Sánchez, para impulsar proyectos sociales de infraestructura, del sector salud, entre otras áreas, recordando que mientras más recaudación se convierte en más inversión y más bienestar para el pueblo aragüeño.

INSTITUCIÓN QUE MARCA UNA PAUTA

El personal que labora en este importante ente, administra los procesos de recaudación, promoviendo el cumplimiento correcto y voluntario de las obligaciones tributarias, basado en los valores de equidad social, justicia y eficiencia que contribuyan al desarrollo integral del estado, obteniendo los recursos financieros necesarios para elevar el nivel de vida de los aragüeños, generando un crecimiento autosustentable.

RECAUDACIÓN 2026

79% TIMBRE FISCALES

14% ACTIVIDAD MINERA

7% MULTAS Y SANCIONES

TOTAL 100%

ELIMAR PÉREZ

FOTOS│PRENSA GBA