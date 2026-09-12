Aramica amplía disponibilidad de agregados con nueva producción de piedra caliza

Los 25 mil metros cúbicos obtenidos tras la operación serán transformados en agregados dirigidos principalmente a los sectores construcción, agrícola e industrial

CIUDAD MCY.- La cuarta voladura realizada este año en las canteras de la Unidad Técnica de Producción (UTP) Agua Viva II, dio paso a una nueva jornada de extracción y procesamiento de roca caliza por parte de la empresa estatal Aragua Minas y Cantera (Aramica) localizada en San Sebastián, con 25 mil metros cúbicos de material previstos para su transformación en distintos agregados.

Tras la operación, los equipos de la unidad productiva activaron las labores de extracción en mina y procesamiento del material, con una producción que contempla piedra uno, piedra tres cuartos, polvillo y otros agregados, además de los materiales clasificados como malla 20 y malla 200.

El coordinador de la UTP «Agua Viva II», Alfredo Blanco, explicó que la producción ya se encuentra en funcionamiento y detalló que los trabajos comprenden una cadena que inicia con la exploración en las minas, seguida por la extracción, el acarreo y el procesamiento de la roca en las líneas de producción.

Blanco señaló que el material en bruto es recibido en la planta primaria y posteriormente trasladado hacia la segunda línea para su clasificación y transformación en los diferentes agregados. Esta fase permite obtener productos con características y destinos diferenciados de acuerdo con las necesidades de los sectores que los requieren.

DESTINO DEL MATERIAL

Entre los agregados producidos se encuentran la piedra uno, piedra tres cuartos y el polvillo, utilizados principalmente en actividades vinculadas con el sector construcción. A estos se suman las mallas 20 y 200, destinadas al sector agrícola.

La producción también contempla materiales dirigidos al sector empresarial, entre ellos piedra cuatro, utilizada por carbonateras y empresas privadas, de acuerdo con las especificaciones aportadas por el coordinador de la unidad.

En cuanto al despacho, Blanco precisó que el material puede comenzar a distribuirse una vez culminado su procesamiento, por lo que el traslado hacia los distintos destinos se articula con la salida de los agregados desde la planta.

La operación realizada corresponde a la cuarta voladura ejecutada durante 2026 en las canteras ubicadas en la región aragüeña. Para esta jornada fueron efectuados 178 barrenos y 98 zapateros, perforaciones verticales y horizontales, respectivamente, según informó el Gobierno Bolivariano de Aragua, encabezado por la gobernadora Joana Sánchez.

La piedra caliza obtenida en estas operaciones constituye una materia prima empleada en la construcción, la agricultura y diferentes actividades industriales. Su procesamiento permite generar agregados para estos sectores y, mediante su comercialización, aportar ingresos derivados de la actividad productiva, contribuyendo así al fortalecimiento de la industria nacional, tal como lo ha orientado la presidenta Delcy Rodríguez.

REINYMAR TOVAR

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