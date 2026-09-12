Finalizó con rotundo éxito el Plan Vacacional Ríe 2026 en el municipio Urdaneta

CIUDAD MCY.- En un ambiente lleno de entusiasmo, color y sano esparcimiento, concluyó con total éxito el Plan Vacacional Ríe 2026 en las comunidades del municipio Rafael Guillermo Urdaneta. La jornada de cierre regaló un día inolvidable repleto de momentos mágicos, actividades recreativas y aprendizaje para los niños y niñas del sur de Aragua.

​El despliegue territorial permitió llevar atención integral y diversión a cientos de pequeños de la localidad. Las calles y espacios de Barbacoas, Taguay, Memo, Las Peñitas y San Francisco de Cara, se llenaron de energía con cada juego, risa y abrazo compartidos, consolidando una iniciativa orientada a promover los valores familiares y el sano esparcimiento.

​El alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, destacó la importancia de estas políticas públicas dirigidas al bienestar de la infancia urdanetense.

​»Agradecidos con el constante impulso de nuestra presidenta Delcy Rodríguez y el liderazgo de la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, ratificamos el compromiso de seguir construyendo espacios para la felicidad de nuestro pueblo. Compartimos de cerca con las familias, impulsando momentos de valor que fortalecieron el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes urdanetense, además de llevar sonrisas puras y genuinas a cada rincón de nuestro municipio»,

​Con este gran cierre, las autoridades locales reafirmaron su compromiso de continuar consolidando programas recreativos y sociales que impulsen la suprema felicidad social en las comunidades del estado Aragua.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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