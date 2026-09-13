Festival en Mariño enalteció la gastronomía venezolana y el cacao

En la jornada, los presentes degustaron la tradicional arepa con diversos contornos asi como también, postres y bebidas donde el chocolate fue el protagonista

CIUDAD MCY.- Por cuarto año consecutivo las instalaciones de la Plaza Santiago Mariño de Turmero se llenaron de tradición y cultura para enaltecer el plato mas emblemático de la gastronomía venezolana con el Festival de la Arepa y el Chocolate «Sabores Que Nos Unen».

En esta celebración, el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, estuvo acompañado por Gipsy Colmenares, secretaria general de la Cuarta Transformación; Delia Torrealba, autoridad única de Turismo y Nicolás González, secretario de Cultura.

En la actividad, el equipo de alimentación preparó la masa con harina de maíz precocida, agua y sal para elaborar las arepas que fueron cocinadas en un ardiente budare y rellenas con deliciosos contornos que todos los presentes degustaron.

En la actividad las autoridades expresaron que la celebración estuvo enmarcada al Dia Mundial de la Arepa que se celebrará cada 12 de septiembre.

Por su parte, el alcalde Carlos Guzmán mencionó que la arepa está presente diariamente en la mesa de los turmereños y aragüeños.

«Nosotros comemos arepa, porque forma parte de nuestra gastronomía y cultura, en Aragua la arepa encanta y desde aqui de esta plaza seguiremos celebrando nuestras raices acompañado de nuestra gente».

EL CHOCOLATE ENCANTA

La jornada de sabores, no solo enalteció el plato típico sino tambien el inigualable cacao de Chuao con el cuál se elabora el mejor chocolate del país.

En esta se exhibieron postres y bebidas donde el chocolate amargo y dulce eran los protagonistas, una presentación que enaltece el Día Internacional del Chocolate que se celebra cada 13 de septiembre.

Guzmán mencionó que: «el rubro ha sido trascendental y que años tras años ha sido una producción de parte de nuestras haciendas de cacao del estado Aragua, específicamente en nuestra población de Chuao y nuestra gente se ha encargado de que este tenga certificación de origen».

Además, el mandatario local informó que el equipo multidisciplinario de Mariño se está alistando para lo que será la celebración de «Turmero Toma Cafe».

«Ya estamos realizando los preparativos de este gran evento que al igual que este, forma parte del Plan de la Aragüeñidad una jornada que busca rescatar y enaltecer las tradiciones gastronómicas y artesanales de la región, un trabajo que ha orientado la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez».

La actividad gastronómica y cultural cerró con con la puesta en escenas de artistas locales quienes ofrecieron un espectacular concierto donde todos los aragüeños bailaron al ritmo de buena musica.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS | CORTESÍA