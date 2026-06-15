Árbitro venezolano Jesús Valenzuela debutó en el Mundial de Fútbol 2026

CIUDAD MCY.- El árbitro venezolano Jesús Valenzuela debutó como juez principal en la Copa del Mundo de 2026. El colegiado de Acarigua, estado Portuguesa, estuvo a cargo del encuentro disputado en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, donde la selección de Australia venció 2-0 al conjunto de Türkiye en la actividad correspondiente al Grupo H.

La participación del réferi venezolano representó el inicio de su segunda experiencia en una cita mundialista absoluta, luego de haber formado parte del cuerpo de árbitros en Qatar 2022.

Su desempeño sobre el terreno de juego recibió valoraciones positivas por parte de analistas deportivos y medios de comunicación internacionales, quienes coincidieron en señalar la correcta aplicación del reglamento y la fluidez que adquirió el desarrollo del compromiso durante los 90 minutos.

Además, el compromiso sirvió para el registro de dos marcas históricas dentro del balompié de Australia. El jugador Nestory Irankunda, a la edad de 20 años y 124 días, se consolidó como el futbolista australiano más joven en anotar un gol en la historia de los mundiales al conseguir el primer tanto frente a la escuadra turca. Asimismo, el guardameta Patrick Beach impuso un nuevo registro para su país al concretar ocho intervenciones directas en el arco. Con esta cantidad de paradas, Beach superó el récord nacional previo de seis atajadas que poseía el arquero Mathew Ryan desde el partido contra los Países Bajos en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Los reportes de prensa locales e internacionales ratificaron que el desempeño del silbante sudamericano no generó controversias en el resultado, detallando en sus crónicas que su desempeño fue destacado por analistas y medios internacionales, que resaltaron la fluidez del juego y la correcta aplicación del reglamento.

FUENTE : AVN

FOTO : CORTESÍA