Ribas celebró el Día Nacional de la Actividad Física

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración del Día Nacional de la Actividad Física, el municipio José Félix Ribas llevó a cabo una destacada actividad deportiva mixta que integró el esfuerzo de diversos sectores locales.

La jornada consistió en recorridos de senderismo y ciclismo, diseñados para promover el bienestar y el ejercicio entre los ciudadanos. Esta iniciativa fue organizada conjuntamente por el grupo de senderistas, el grupo de ciclistas e Instituto Autónomo Municipal de Deporte y Recreación del Municipio José Felix Ribas.

El evento se desarrolló en dos puntos emblemáticos de la localidad: el Monumento de la Juventud y el Parque Libertadores, espacios que sirvieron como escenario para congregar a los participantes y fomentar la cultura del deporte en la región.

Esta actividad subraya la importancia de la colaboración entre las organizaciones deportivas y el gobierno local para mantener viva la práctica de la actividad física en la comunidad.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA