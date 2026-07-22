Árbitros venezolanos fueron recibidos con honores tras su participación en el Mundial

CIUDAD MCY.- Los árbitros venezolanos Jesús Valenzuela, Tulio Moreno, Juan Soto y Jorge Urrego fueron recibidos por familiares, amigos y representantes del fútbol venezolano, después de su histórica participación en la Copa del Mundo de la FIFA.

Valenzuela y el resto de la terna arbitral, integrada por, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de la ciudad de Valencia y de ahi emprendieron rumbo a sus respectivos hogares. Valenzuela viajó en carretera rumbo a su ciudad natal Acarigua, estado Portuguesa, donde fue ovacionado y recibido por sus seres queridos.

Valenzuela cerró su impecable actuación en el Mundial dirigiendo el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra con una dirección clara y digna de reconocimiento internacional.

Esta experiencia se suma a su ya extenso listado de torneos de alto prestigio en el balompié mundial, que incluye Eurocopa, Mundial de Clubes, Copa Libertadores y Sudamericana.

FUENTE: UNIÓN RADIO | EL FOCO

FOTO: CORTESÍA