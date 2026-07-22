Judo venezolano listo para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

CIUDAD MCY.- La selección venezolana de judo recibió la dotación deportiva oficial con la que disputará los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, un acto que refuerza el respaldo institucional a una delegación que culminó su preparación sin detenerse, tras el doble sismo que afectó al país.

Durante el acto, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, resaltó el compromiso demostrado por atletas y cuerpo técnico durante los días posteriores a la emergencia nacional.

«Este equipo está al 100% de preparación y de entrenamiento para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Siempre les digo que las medallas no se hacen allá en Santo Domingo; las medallas se ganan y construyen aquí, en este centro de alto rendimiento del judo venezolano, así que cada uno haga su cuenta, que los que cumplieron su plan de entrenamiento completamente van a buscar lo que ya se ganaron», expresó.

Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, reconoció la fortaleza mental del equipo para sobreponerse a la situación vivida por el país. Soto también invitó a los judocas a competir pensando en regalar una alegría a toda Venezuela.

«Esta vez van a representar al país en una situación donde tenemos la felicidad de que pueden poner nuestros colores en alto, pero también la tristeza de un pueblo que ha perdido mucho, vamos a juntar todo eso para regalar alegría y hacer que este esfuerzo valga la pena», concluyó.

La representación nacional estará integrada por Gabriela Miranda, Leomaris Ruiz, Audreys Pacheco, Anriquelis Barrios, Eliana Aguiar, Zunilda Chávez, Karen León, Willis García, Andrés Pariche, Luis Pariche, Jonhelius Patete, Samuel Corzo y Luis Amezquita, quienes buscarán subir al podio entre el 25 y el 28 de julio en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA