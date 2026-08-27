Áreas de maternidad son recuperadas en Consultorio Popular de Urdaneta

La autoridad única de Salud en la entidad, Yosmary Lombano, y el alcalde Julio Melo supervisaron los trabajos que se ejecutan para optimizar las condiciones de las instalaciones que favorecen a la comunidad urdanetense

CIUDAD MCY.-Las áreas destinadas a la atención materna del Consultorio Popular Tipo II, en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta, son objeto de una recuperación integral para mejorar las condiciones de estos espacios y su capacidad de respuesta a las familias que acuden a este centro asistencial.

La autoridad única de Salud en el estado Aragua, Yosmary Lombano, acompañada por el alcalde Julio Melo, supervisó las labores que se ejecutan en el centro asistencial, donde se realizan trabajos de recuperación y acondicionamiento en las áreas de maternidad.

La intervención está orientada a disponer de instalaciones en óptimas condiciones para la prestación del servicio, atendiendo aspectos relacionados con la adecuación y dotación de los espacios destinados a la atención de las pacientes.

La jornada de supervisión permitió constatar el desarrollo de los trabajos y la articulación entre las distintas instancias para atender las necesidades de la infraestructura sanitaria del municipio.

Estas labores responden al trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; y el Gobierno regional, a través de la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez.

La recuperación de estos espacios se inscribe en las acciones destinadas a garantizar condiciones adecuadas para la atención médica de la población y preservar una red sanitaria cercana a las comunidades, con instalaciones preparadas para responder a las necesidades de las familias urdanetenses.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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