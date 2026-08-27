IRDA llevó plan vacacional Venezuela Ríe 2026 a la comunidad de San Carlos

Un total de 76 niños y niñas disfrutaron de actividades deportivas y recreativas en el municipio Girardot

CIUDAD MCY.-La comunidad de San Carlos de Indestructible, ubicada en el municipio Girardot, fue el escenario para el desarrollo del Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2026. Esta jornada recreativa atendió a un total de 76 niños y niñas en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Ana Fernández de Ramírez.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Bolivariano del Estado Aragua mediante el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), en articulación estratégica con la Alcaldía del municipio Girardot y el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE).

Cabe destacar que, esta actividad forma parte de las instrucciones dadas por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo y el presidente del IRDA, Carlos España.

Por su parte, el director de Masificación Deportiva del IRDA, Daniel Alfonzo, destacó la importancia de desplegar este tipo de dinámicas directamente a los sectores populares permitiendo así fortalecer la atención integral de la infancia durante las vacaciones.

Con la consolidación de esta agenda en la U.E.N.B. Ana Fernández de Ramírez las instituciones deportivas y de gobierno ratificaron el compromiso de seguir expandiendo la práctica deportiva y el entrenamiento sano a cada rincón de la entidad Aragüeña.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS | PRENSA IRDA