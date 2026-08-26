Tras ardua labor de búsqueda localizaron a una de las personas desaparecidas en Ribas

Las autoridades han desplegado operativos de búsqueda aéreos y terrestres para dar con el paradero de la otra ciudadana que fue arrastrada por el río Aragua tras las fuertes lluvias del pasado sábado

CIUDAD MCY .- En horas del mediodía de este miércoles, organismos de seguridad, gestión de riegos y grupos de voluntarios, hallaron el cuerpo sin vida del ciudadano Eduardo Barbera, una de las víctimas reportadas como desaparecidas tras las recientes lluvias en el municipio José Félix Ribas.

El alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez, confirmó el hallazgo tras un operativo de rastreo que contó con la incorporación de búsqueda aérea mediante el helicóptero Tigre 1, integrado a las labores de rescate por la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez, así como el despliegue del Comando de Sucesos Adversos, Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, Policía del estado Aragua y brigadas de voluntarios.

El cuerpo fue localizado aproximadamente entre 8 y 11 kilómetros del punto donde se suscitaron los hechos, específicamente a unos metros antes del dique La Curía.

«Se activó todo el protocolo para hacer los procesos que corresponden y seguimos en la búsqueda, no vamos a parar a pesar de las lluvias dispersas” declaró el alcalde Juan Carlos Sánchez.

Búsqueda prioritaria de la segunda víctima

Por su parte, el comandante de los Bomberos del estado Aragua, General Pedro Olivo, informó que aproximadamente 50 funcionarios siguen desplegados por la zona removiendo el área de escombros y vegetación para así poder encontrar a la segunda persona desaparecida, identificada como Zuleyka Morillo.

Las autoridades confirmaron que la zona del dique La Curía se ha convertido como punto prioritario de búsqueda, esto sin descuidar la inspección técnica de otros sectores claves como La Gavilana y Puente Hierro.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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