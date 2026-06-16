Argelia debuta en el Mundial de Fútbol ante la campeona Argentina

CIUDAD MCY.- Arranca la sexta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con cuatro partidos que completan la primera ronda de los Grupos I y J, donde destaca la presentación de Argentina como campeona vigente que enfrentará a Argelia en Kansas, además esta fase cuenta con la participación de las selecciones finalistas del torneo anterior, siendo la albiceleste la principal atracción en esta etapa.

Por otra parte, la jornada iniciará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey con el duelo entre Francia y Senegal, mientras que el Grupo I cerrará su actividad con el enfrentamiento entre Irak y Noruega en Boston, dos equipos que buscarán sumar puntos en esta ronda inicial para mantenerse en competencia en el torneo.

Finalmente, el Estadio Bahía de San Francisco será escenario del último partido del día entre Austria y Jordania, siendo esta última su primera participación en una Copa Mundial, cerrando así la jornada donde Argentina, liderada por Lionel Messi, aspira a mantener su título como campeón defensor.

FUENTE : FIFA

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