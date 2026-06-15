España no pudo ante la debutante Cabo Verde

CIUDAD MCY.- España se vio sorprendida y sacó un amargo empate sin goles contra la selección debutante de Cabo Verde en el primer partido disputado en el Estadio Atlanta entre ambas selecciones ubicadas en el grupo H.

Con un Lamine Yamal que ingresó al minuto 71, la selección de Luis de la Fuente mostró superioridad de principio a fin ante los africanos, quienes se plantaron y resistieron los más de 30 remates que hicieron los españoles al arco defendido por Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, y quien se erigió como la figura del partido.

Este resultado sin duda alguna sacudió al mundo del fútbol al ver cómo una selección sobre el papel inferior a una de las grandes favoritas sacó un resultado histórico.

Además, este fue el primer partido en esta edición mundialista que culmina sin anotaciones. El próximo partido de La Roja será este domingo ante Arabia Saudita a las 12 del mediodía, mientras que los de Cabo Verde se medirán a Uruguay (6:00 p.m.). FUENTE : GLOBOVISIÓN

FOTO : CORTESÍA