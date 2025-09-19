Argentina cede el número uno a España

CIUDAD MCY.-La selección de Argentina, que lideraba la clasificación mundial de la FIFA desde abril de 2023, ha caído al tercer puesto de la tabla, superada por España, que retorna a la cima once años después, y por Francia.

España, segunda en la anterior lista, lidera el podio con 1875.37 puntos por delante de Francia (1870.92), que también supera a Argentina, que acumula 1870.32.

Entre los diez primeros puestos también Portugal sube un escalón y se coloca en quinto lugar y también lo hacen Croacia, novena, e Italia, décima, las tres selecciones beneficiadas por el descenso a la sexta posición de Brasil, quinta en el último ránking.

Alemania sale por primera vez del “top” diez desde octubre de 2024. La selección germana baja tres puestos y figura ahora en decimosegundo lugar, justo por delante de Colombia, México y Uruguay, penalizada por la derrota en su primer partido en Eslovaquia (2-0) en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en la que es tercera en su grupo tras Eslovaquia e Irlanda del Norte.

También avanza un puesto Marruecos, ahora undécima, que ha ganado ocho de los nueve encuentros que ha jugado desde la última clasificación de julio y destaca el ascenso en diez posiciones de Eslovaquia, que registra el mayor ascenso en cuanto a puestos se refiere.

Canadá, país anfitrión del Mundial 2026, mejora dos puestos (26) y logra la mejor posición desde la creación de la clasificación en 1993, junto a Kosovo (91ª, + 4).

Para la tabla publicada este jueves, la FIFA ha tenido en cuenta 200 partidos internacionales de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene, en la que España lidera su grupo tras la victoria sobre Bulgaria (0-3) y la goleada a Turquía (0-6). Sus próximos partidos serán en casa contra Georgia y Bulgaria el mes que viene.

Clasificación

.1. España 1875.37 Puntos

.2. Francia 1870.92

.3. Argentina 1870.32

.4. Inglaterra 1820.44

.5. Portugal 1779.55

.6. Brasil 1761.6

.7. Países Bajos 1754.17

.8. Bélgica 1739.54

.9. Croacia 1714.2

10. Italia 1710.06.

13. Colombia 1692.1

14. México 1688.38

15. Uruguay 1673.65

16. EEUU 1670.04

24. Ecuador 1588.04

29, Panamá 1529.71

37. Paraguay 1501.01

47. Costa Rica 1481.13

48. Perú 1469.31

49. Venezuela 1465.02

57. Chile 1441.66

65. Honduras 1383.98

77. Bolivia 1332.24

90. El Salvador 1267.75

98. Guatemala 1230.73

132. Nicaragua 1120.78

142. R. Dominicana 1074.46

155. Puerto Rico 1020.44

167. Cuba 980.33

