LVBP: Estos son los importados oficializados hasta ahora para la 2025/2026

CIUDAD MCY.-Cuando resta menos de un mes para arrancar el torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), abundante es el flujo noticioso en torno al circuito y por supuesto, a cada uno de los ocho equipos participantes, como detalles, reportes o comentarios sobre los jugadores importados oficializados y los que estarían en el radar.
Navegantes del Magallanes: Mike Antico, guardabosques; Jesús Reyes relevista que estuvo con Caribes en la 2022/2023 y al año pasado con Leones. Alex Claudio, lanzador zurdo de relevo.
Cardenales de Lara: Rangel Ravelo, no requiere presentación en este cónclave; Christian Cosby, pitcher para relevos. Keone Kela, lanzador muy pretendido por otros elencos del circuito, estará como colocador de candados; Adrián De Horta pitcher que puede ser abridor y relevista
Águilas del Zulia: James Nelson, jardinero y primer toletero en la historia de la Atlantic League en ser 30/30; Patrick Wicklander pitcher zurdo, abridor sin experiencia en el Caribe. Ronaldo Alesandro, lanzador dominicano; Matt Solter escopetero de inicio que vino con Tigres en la 2022/2023. Denny Bentley, cerrador; Dovydas Neverauskas, abridor con 4 temporadas de experiencia en la MLB.
Caribes de Anzoátegui: Aún sin extranjeros oficializados.