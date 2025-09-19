Maratonista Magaly García se enfoca en los Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025

CIUDAD MCY.-La maratonista venezolana Magaly García se reunió con el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, con el objetivo de planificar lo que será su participación en los venideros Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025.

Luego de competir en el Campeonato Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio, Japón, la atleta acudió a la sede del Instituto Nacional de Deportes, en Caracas, para informar lo que fue su participación en la cita mundialista, competición en la que finalizó en el puesto 60 de la prueba de maratón con tiempo de 2:58.51.

“Le doy a gracias a Dios por haberme permitido representar a mi país, Venezuela, en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, donde logramos la posición número 60. Este es un logro para nosotros, ya que muchos atletas aspiran llegar ahí y nosotros logramos esa oportunidad de estar entre las mejores del mundo”, destacó García.

Bicampeona

La maratonista de 36 años de edad agregó que entre sus próximos objetivos resalta lo que será su accionar en los Juegos Bolivarianos, a la vez que le agradeció a su entrenador, al gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, y al ministro Cardillo por el apoyo prestado durante sus diferentes competencias a nivel internacional.

«Ahora nos toca recuperarnos y mantenerme con la mente enfocada en el principal objetivo que son los Juegos Bolivarianos. Le agradezco a mi entrenador por estar siempre apoyándome, motivándome», expresó.

Previo a su participación en Tokio, Magaly García conquistó los 42 kilómetros del maratón CAF 2025, con un tiempo de 02:36:44. La criolla superó en la prueba a la colombiana Lina Pantoja (02:37:19) y a la boliviana Jhoselyn Camargo (02:38:19) para sumar su segundo título en el evento.

Fuente MinDeporte | FOTO CORTESÍA