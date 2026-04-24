Arranca dragado y limpieza del río Colorado en Linares Alcántara

Esas acciones forman parte del Plan Prelluvia 2026 que se ejecuta en el municipio

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Prelluvia 2026, el alcalde Víctor Bravo supervisó el inicio de los trabajos de dragado y limpieza del río Colorado, ubicado en los límites de los municipios Francisco Linares Alcántara y Girardot. Estas labores se ejecutan de manera articulada con el Gobierno nacional, a través de los ministerios Obras Públicas y Agua.

Hasta la fecha, se han intervenido 350 metros lineales de las riberas del río, y se prevé culminar la totalidad del tramo en el transcurso de la próxima semana.

Durante la supervisión, el alcalde destacó la importancia de estas acciones preventivas:

“Este caudal tan importante representa un desafío en temporada de lluvias, por eso estamos actuando con anticipación. El Plan Prelluvia 2026 no es solo una respuesta inmediata, es una política preventiva que nos permite proteger a nuestras comunidades”.

Asimismo, resaltó el respaldo institucional para la ejecución de los trabajos:

“Con el apoyo del Gobierno nacional hemos logrado avanzar significativamente, y continuaremos hasta cubrir todo el cauce necesario”.

El mandatario municipal también reconoció el trabajo del equipo operativo:

“Quiero destacar el enorme esfuerzo de las cuadrillas de Aguas y Redes de la alcaldía, que día a día están en el terreno. Su compromiso es fundamental para proteger a nuestra gente”.

Finalmente, aseguró que en los próximos días se completarán los metros restantes:

“Vamos a garantizar que el agua fluya sin riesgo para las familias de Francisco Linares Alcántara y Girardot”.

Con estas acciones, el gobierno local reafirma su compromiso con la prevención, manteniendo las labores de forma ininterrumpida hasta abarcar la totalidad del cauce, consolidando el Plan Prelluvia 2026 como una herramienta clave para la protección de vidas y bienes.