Tovar refuerza vigilancia preventiva ante incremento de las precipitaciones

Equipos de atención inmediata realizaron inspecciones en zonas vulnerables de la jurisdicción y despejaron una vía afectada por la caída de un árbol en el sector El Molino

CIUDAD MCY.- En respuesta al aumento de las precipitaciones, equipos de prevención y atención inmediata se mantienen desplegados en distintos sectores del municipio Tovar, donde ejecutan labores de inspección, monitoreo y respuesta oportuna para mitigar riesgos y resguardar a la población.

La jornada incluyó recorridos desde tempranas horas en caudales y zonas identificadas como vulnerables en la localidad. Estas acciones estuvieron a cargo del director de Servicios Públicos, Víctor Natera, junto a funcionarios del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua destacados en la jurisdicción y cuadrillas operativas de la alcaldía municipal.

Como parte del despliegue, se realizaron evaluaciones preventivas en ríos y quebradas, con el objetivo de verificar niveles de agua, condiciones de los cauces y posibles puntos críticos, en un contexto marcado por el incremento de las lluvias en la región.

De manera simultánea, los equipos atendieron de forma inmediata la caída de un árbol en el sector El Molino. En el lugar se ejecutaron labores de poda y despeje, logrando restablecer completamente el tránsito vehicular y garantizar la seguridad de quienes transitan por esta importante arteria vial.

Estas acciones forman parte de un plan preventivo que busca reducir riesgos ante eventos climáticos, mediante la vigilancia constante y la respuesta rápida en las comunidades de la jurisdicción.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA