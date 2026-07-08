Arribaron al país delegación médica y asistencia humanitaria de Haití

CIUDAD MCY.- Un total de 29 médicos de Haití, así como un cargamento de 5,5 toneladas de insumos, llegó al país este miércoles para apoyar las labores de atención a los afectados por los terremotos del 24 de junio, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La entrega de la ayuda se realizó en el Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, estado La Guaira. La delegación fue recibida por la viceministra de Redes de Atención Ambulatoria de Salud, Noly Fernández, y embajador venezolano designado ante Belarús, Manuel Castillo Rengifo.

«En nombre de todo nuestro pueblo, agradecemos al ministro, a su equipo y a los médicos. Superaremos estas vicisitudes causadas por el terremoto y saldremos más fortalecidos. Haití es un hermano de siempre y para siempre», expresó Castillo.

Además, el ministro de Salud de Haití, Bertrand Sinal, recalcó que «no estamos aquí para traer lo que sobra, sino para compartir lo poco que tenemos con el pueblo bolivariano de Venezuela, en signo de solidaridad y fraternidad”.

Sinal detalló que la carga incluye ecógrafos, concentradores de oxígeno y material especializado para la atención de niños y niñas. “Vinimos con especialistas listos para ponerse a disposición del Gobierno venezolano por 15, 20 o 30 días, el tiempo que sea necesario», agregó el ministro del país caribeño.

La delegación médica está integrada por personal calificado en áreas críticas como ortopedia, cirugía, anestesiología, ginecología y medicina de urgencias.

AVN